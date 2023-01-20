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30 минут назад

Число погибших при сходе лавины в Китае достигло 13

ТАССиещё 2

Количество погибших в результате схода снежной лавины около автомобильного тоннеля в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая возросло до 13 человек. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Число погибших при сходе лавины в Китае достигло 13
Фото: ТАССТАСС

Ранее сообщалось о восьми жертвах.

Как передает телеканал, по данным на 18:00 (13:00 мск) 19 января, количество погибших в результате схода лавины на шоссе возросло до 13 человек. 20 января в ТАР ожидается облачная погода.

Как сообщило агентство Синьхуа, сход лавины произошел во вторник вечером около 19:50 по местному времени (14:50 мск) в районе города Ньингчи. В спасательной операции задействовано свыше 1 тыс. человек.

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