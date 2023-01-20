Число погибших при сходе лавины в Китае достигло 13

Количество погибших в результате схода снежной лавины около автомобильного тоннеля в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе Китая возросло до 13 человек. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее сообщалось о восьми жертвах.

Как передает телеканал, по данным на 18:00 (13:00 мск) 19 января, количество погибших в результате схода лавины на шоссе возросло до 13 человек. 20 января в ТАР ожидается облачная погода.