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25 минут назад

Вся Куба осталась без электричества из-за урагана "Иан"

Газета.Ru

Вся территория Кубы оказалась без электроснабжения после прошедшего урагана "Иан". Об этом сообщила кубинская компания Union Electrica, передает ТАСС.

Вся Куба осталась без электричества из-за урагана "Иан"
Фото: NASANASA

"Национальная энергосистема находится в исключительном состоянии: нулевое производство электроэнергии (страна без электроснабжения). Эта сложная ситуация также связана с погодными эффектами, которые повлияли на инфраструктуру", - говорится в сообщении.

По информации оператора, сильные нарушения работы электросети зафиксированы в западном, центральном и восточном секторах Кубы. Там добавили, что энергосистема страны будет восстанавливаться постепенно "с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра".

Как отмечает агентство, 27 сентября "Иан" усилился до урагана третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в пределах стихии превышала 50 м/с. Теперь ураган движется в сторону американского штата Флорида. Ранее президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за тропического шторма "Иан".

Катастрофы,Джозеф Байден,
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