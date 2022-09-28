Вся Куба осталась без электричества из-за урагана "Иан"

Вся территория Кубы оказалась без электроснабжения после прошедшего урагана "Иан". Об этом сообщила кубинская компания Union Electrica, передает ТАСС.

Фото: NASA NASA

"Национальная энергосистема находится в исключительном состоянии: нулевое производство электроэнергии (страна без электроснабжения). Эта сложная ситуация также связана с погодными эффектами, которые повлияли на инфраструктуру", - говорится в сообщении.

По информации оператора, сильные нарушения работы электросети зафиксированы в западном, центральном и восточном секторах Кубы. Там добавили, что энергосистема страны будет восстанавливаться постепенно "с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра".