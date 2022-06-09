На Байкале произошло мощное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали порядка 10 афтершоков после землетрясения, которое произошло вечером в среду на озере Байкал и ощущалось в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

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"Афтершоковая активность была. Второй сильный толчок [имел энергетический класс] 9,6. И было порядка 10 [менее сильных толчков]", - сказала собеседница агентства.

Видео дня

По данным сайта филиала, подземные толчки силой от двух до восьми баллов зарегистрировали более чем в 400 населенных пунктах трех регионов. Сильнее всего землетрясение ощущалось в поселке Большое Голоустное Иркутской области, в 17 км от которого залегал эпицентр. Там были толчки в семь-восемь баллов.

По словам Кобелевой, в Иркутской области землетрясение почувствовали вплоть до Братска, который находится более чем в 500 км от места, где был эпицентр. "Но мы еще делаем рассылку по муниципалитетам, по ответственным за ГО, чтобы нам собрали информацию. Этот вопрос занимает порядка месяца, чтобы охватить все населенные пункты и составить полную макросейсмическую карту", - отметила Кобелева.

Она также рассказала, что землетрясение по своей силе было характерным для озера. "По разным оценкам, магнитуда составила от 5,2 до 5,6. Она сравнима с Кударинским (землетрясение 10 декабря 2020 года - прим. ТАСС) и Быстринским (землетрясение 22 сентября 2020 года - прим. ТАСС). Это южная котловина озера Байкала, стандартные пять-шесть баллов", - сказала собеседница агентства.

Кобелева отметила, что середина Байкала "активна всегда", но в районе поселка Большое Голоустное подобное по силе землетрясение последний раз регистрировали в 1990-е годы. Чаще всего в том районе фиксируют толчки в три-четыре балла.

Сейсмозона

В 20:24 (15:24 мск) 8 июня на озере Байкал в 17 км от поселка Большое Голоустное, в 103 км к востоку от Иркутска произошло землетрясение. Сила в эпицентре составила 8,4 балла. В Иркутске ощущалось до пяти баллов. Разрушений в байкальских регионах не зафиксировали, жертв нет.