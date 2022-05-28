«Весь мир рухнул за 17 секунд»

Ночью 28 мая 1995 года землетрясение на острове Сахалин полностью разрушило поселок Нефтегорск — за 17 секунд. Из 3197 жителей поселка под завалами разрушенных пятиэтажек погибли 2040 человек, в том числе 268 детей. О том, почему в первые часы после катастрофы не пришла помощь, как проходила спасательная операция и как населенный пункт навсегда исчез с лица планеты — в материале «Газеты.Ru».

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Спаслись, выпрыгнув из окон

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Ночь 28 мая 1995 года разделила жизни людей из поселка городского типа Нефтегорск на северо-восточном побережье острова Сахалин на до и после. В 01.04 по местному времени произошло землетрясение - позже его назовут мощнейшим в районе за всю историю наблюдений.

ПГТ начали строить в начале 1960-х, изначально он получил название Восток, а в 70-м его переименовали в Нефтегорск. Поселок рассматривался как место работы нефтедобытчиков-вахтовиков. По генеральному плану поселок был рассчитан на 5 тыс. человек. К моменту катастрофы в нем было построено 17 пятиэтажек на 80 квартир каждая, четыре двухэтажных кирпичных и крупноблочных дома, четыре детских сада, школа и другие сооружения. Проживало в Нефтегорске на тот момент 3197 человек.

Нефтегорск находился в 25-30 километрах от эпицентра землетрясения. После начала толчков практически все многоквартирные дома разрушились в течение нескольких минут. Некоторые жители спаслись только потому, что успели выпрыгнуть из окон. Поскольку катастрофа случилась ночью, большинство нефтегорцев спали, оказавшись погребенными под обломками.

"Видимо, я еще во сне потеряла сознание: когда я открыла глаза, поняла, что лежу головой на доске под куском рубероида. Мне показалось, что мы на даче, и я снова потеряла сознание. Когда вновь очнулась, услышала крики людей, треск горящих досок и голос 14-летнего брата, которого мне было видно в проем между досками. Как мы все выбирались из-под завалов, уже не помню, но мы все выжили. Наверное, родились в рубашке", - рассказывала СМИ выжившая местная жительница, которой на тот момент было 10 лет.

При том, что в поселке были разрушены все самые крупные жилые здания, 80 деревянных домов не получили серьезных повреждений, а малоэтажные крупноблочные жилые дома практически не были затронуты стихией.

"Поселка нет, все пятиэтажки разрушены"

Землетрясение также уничтожило участковую больницу Нефтегорска, там погибли 30 врачей и медсестер. Выжившие остались без медпомощи, однако худшее было только впереди. В связи с тем, что поселок находился в отдалении от районного центра, никто на острове не знал о трагедии в Нефтегорске. Были разрушены мосты и значительные участки дорог, выведены из строя 300 километров линий связи и 200 километров линий электропередачи, повреждено 45 километров нефтепровода Оха — Комсомольск-на-Амуре, 11 нефтеперекачивающих станций, 230 эксплуатационных скважин.

В итоге в первые часы после землетрясения выжившие сами занимались разбором завалов, руками оттаскивая бетон, чтобы вытащить родных из-под обрушившихся зданий. Согласно одной из версий, поселок увидели с воздуха вертолетчики, которые доставляли нефтяников на вахту. Только после этого пришла помощь.

Однако вторая, более распространенная, версия гласит, что спасателей вызвал чудом выживший 26-летний сотрудник нефтегорского РОВД Андрей Глебов. В ту ночь он был в своей квартире вместе с полуторагодовалой дочерью - жена с сыном уехали в Южно-Сахалинск.

"В какой-то момент показалось, что малышка заплакала, я подошел к кровати, а в следующий момент нас взрывной волной снесло с пятого этажа на землю", — вспоминал мужчина в беседе со СМИ.

Выбравшись из разрушенного здания, Глебов, по его словам, сел в машину и начал объезжать весь поселок, чтобы оценить масштабы катастрофы. Выжившие были в панике - раздетые и окровавленные, они просили помощи. Сперва Глебов решил собрать всю имевшуюся в поселке технику, чтобы люди могли согреться в машинах. Сам милиционер сел на вездеход и поехал в соседнее село Сабо, чтобы позвонить в райцентр и сообщить, что Нефтегорск в руинах.

"Сначала там не поверили, первые слова были, дескать, пойдите проспитесь. В Сабо приехал представитель "Востокнефтегаза". Мы ему объясняем, что поселка нет, все пятиэтажки разрушены, пожары, а он заявил, что прежде ему все это надо увидеть. Может, ему не внушил доверия мой внешний вид: на мне были ватные штаны и овчинный тулуп на голое тело и болотные сапоги 41-го размера на мой 44-й. Это все, что в первые минуты нашлось в гараже, остальную приличную одежду мы отдали людям", - рассказывал Глебов.

Для того чтобы проверить достоверность его слов, сотрудники администрации отправили на облет вертолеты. Когда разрушения были подтверждены, пилоты начали помогать раненым - они садились прямо на дороге и потом доставляли пострадавших в больницу.

"До землетрясения были родители, друзья, близкие, свой маленький, устоявшийся, уютный и понятный мир. И все это рухнуло буквально за 17 секунд, пока длились подземные толчки. Принять это очень сложно: у кого-то получилось, у кого-то нет", – сказал он.

Спасательная операция

Правительство России, когда до Москвы дошла информация о трагедии, создало Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством Сергея Шойгу. Аварийно-спасательные работы в Нефтегорске начались 28 мая в полдень, к 30 мая на месте разбора завалов работало 1642 человека - из них 685 спасателей, 190 единиц наземной техники и 40 единиц воздушного транспорта (25 самолетов и 15 вертолетов). В ходе спасательной операции впервые была опробована методика "часа тишины". Для этого всю технику заглушали, чтобы услышать крики выживших под завалами. Впоследствии эта практика стала применяться во всем мире.

Работу осложняло то, что изначально в поселке была плотная застройка, а после землетрясения населенный пункт практически превратился в один большой завал. Несмотря на серьезное число спасателей и специальной техники, большинство пострадавших достали из-под обломков к десятому дню - все они к тому времени погибли.

"Ясно помню 2 июня. Тогда с места работ сообщили, что во время очередного часа тишины спасатели вышли на живого, и мы побежали туда. Кран держал на весу плиту, и из образовавшейся щели спасатели — два брата Легошины — вынесли трехмесячного Аркашу Дегтяря. Малыш в одной распашонке, без единой царапины, улыбался. Видимо, сил плакать у него уже не оставалось", — вспоминал начальник управления транспорта и связи администрации Сахалинской области Валерий Белоносов.

Всего удалось достать из-под завалов 2364 человека, 406 нашли живыми, 37 из них скончались на этапах эвакуации и позже в лечебных учреждениях, 138 тяжело и долго болели, 42 остались инвалидами. Погибли 2040 нефтегорцев, в том числе 268 детей. Почти 200 пострадавших отправили на лечение в Москву, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск. Ущерб от катастрофы достиг сотен миллиардов рублей. В связи с этим было принято решение Нефтегорск не восстанавливать.