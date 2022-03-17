Число пострадавших из-за ЧП в Японии выросло

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 126. Погибших, по официальным данным, трое. Основной удар стихии пришелся на префектуры Фукусима и Мияга, сообщает «МИР 24».Землетрясения магнитудой 7,4 произошло в ночь на четверг по местному времени. Эпицентр находился в Тихом океане, очаг залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки вызвали угрозу цунами, позднее ее отменили. Стихия на время вывела из строя системы охлаждения на атомной станции «Фукусима -2».
Повреждены десятки метров дорог и железнодорожных путей, остановлено движение скоростных поездов. Также произошел массовый сбой подачи электричества – без света до сих пор остаются 35 тысяч домов. Крупнейший японский автоконцерн Toyota приостановил работу двух своих заводов.
Добавим, что подземные толчки магнитудой 3 ощутили и жители Курильских островов. Угроза цунами не объявлялась.