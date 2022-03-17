В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"

Об этом информирует агентство Киодо. Ранее в первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" в бассейне с отработавшим ядерным топливом остановился насос, подающий воду для охлаждения. В результате землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло 16 марта на северо-востоке Японии, погибли три человека.

Обстоятельства их гибели - не уточняются. В результате землетрясения в общей сложности пострадали 88 человек. Из-за землетрясения у Фукусимы была объявлена угроза цунами высотой до 1 м. Сейсмологи предупредили японцев о повторных толчках в течение недели. Ранее сработала сигнализация на АЭС "Фукусима-1". Отмечается, что сигнализация сработала в турбинном отделении пятого блока АЭС.