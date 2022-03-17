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2 часа назад

В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Работу системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на АЭС "Фукусима-2" восстановили после сильного землетрясения на северо-востоке Японии.

В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Об этом информирует агентство Киодо. Ранее в первом энергоблоке АЭС "Фукусима-2" в бассейне с отработавшим ядерным топливом остановился насос, подающий воду для охлаждения. В результате землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло 16 марта на северо-востоке Японии, погибли три человека.

Обстоятельства их гибели - не уточняются. В результате землетрясения в общей сложности пострадали 88 человек. Из-за землетрясения у Фукусимы была объявлена угроза цунами высотой до 1 м. Сейсмологи предупредили японцев о повторных толчках в течение недели. Ранее сработала сигнализация на АЭС "Фукусима-1". Отмечается, что сигнализация сработала в турбинном отделении пятого блока АЭС.

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