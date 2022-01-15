Финансист: как изменятся ставки по вкладам в 2022 году

В России ставки по вкладам и кредитам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ключевая ставка. Об этом заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

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«Это связано с тем, что, так как активные действия ЦБ действительно могут в обозримом будущем привести к замедлению инфляции, то и ключевая ставка будет снижаться. Хотя, возможно, чуть сильнее, так как, во-первых, банки будут закладывать в них дополнительные риски, связанные с будущими колебаниями монетарных условий», — объяснил Брагин в разговоре с «Прайм».

По его словам, если ситуация с инфляцией в стране стабилизируется, то вероятность снижения ставок — очень высокая. «Это же следует из прогноза ЦБ РФ на следующий год по инфляции. Тем не менее я бы готовился к тому, что до того, как ставка начнет снижаться, ЦБ РФ придется ее еще повысить», — подытожил он.