Властям Японии передали на утверждение план сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Крупнейшая в Японии энергетическая корпорация Tokyo Electric Power во вторник представила государственным органам на проверку план сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Рассмотрение документа будет проводить правительственный Комитет по контролю за атомной энергетикой, сообщило информационное агентство Kyodo.

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Сброс воды через тоннель под дном океана предполагается проводить на расстоянии примерно 1 км от побережья, а саму операцию корпорация планирует начать весной 2023 года. Для этого, а также для проведения необходимых строительных работ нужно получить разрешение от Комитета по контролю за атомной энергетикой.

Сооружение тоннеля при выполнении всех условий может начаться в 2022 году. Слив жидкости через него будет производиться в район, где у местных рыбаков нет разрешения на ведение промысла. Это призвано снизить репутационные риски для промысловиков.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1". Вода, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Его содержание в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.