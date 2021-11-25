В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

На Кубани наркоман "по ошибке" вырезал глаза пенсионерке

Газета.Ru
25 ноября

В станице Петровская Славянского района Краснодарского края произошло зверское убийство пенсионерки - ей среди прочего вырезали глаза, Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Подозреваемый Юрий Авдеев заявил, что убил женщину "по ошибке" - перепутал дом, отмечает РЕН ТВ. Сотрудники правоохранительных органов пока не могут добиться от мужчины более внятных показаний, так как он находится в состоянии сильнейшего наркотического опьянения Как стало известно журналистам, Авдеев даже не пытался скрыться - его задержали во дворе убитой. Нападение произошло в среду ,24 ноября. Авдеев ворвался в дом пожилой женщины, избил ее, изрезал, вырезал глазные яблоки и засунул в рот битое стекло. Пенсионерка скончалась после его ухода. Ранее пьяный житель Бурятии убил парализованную тетю из-за ее храпа и получил 12 лет колонии.

На Кубани наркоман "по ошибке" вырезал глаза пенсионерке
Фото: DepositphotosDepositphotos
Катастрофы,Новости Кубани,Убийство ,Юрий Авдеев,МВД,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители