На Кубани наркоман "по ошибке" вырезал глаза пенсионерке

В станице Петровская Славянского района Краснодарского края произошло зверское убийство пенсионерки - ей среди прочего вырезали глаза, Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Подозреваемый Юрий Авдеев заявил, что убил женщину "по ошибке" - перепутал дом, отмечает РЕН ТВ. Сотрудники правоохранительных органов пока не могут добиться от мужчины более внятных показаний, так как он находится в состоянии сильнейшего наркотического опьянения Как стало известно журналистам, Авдеев даже не пытался скрыться - его задержали во дворе убитой. Нападение произошло в среду ,24 ноября. Авдеев ворвался в дом пожилой женщины, избил ее, изрезал, вырезал глазные яблоки и засунул в рот битое стекло. Пенсионерка скончалась после его ухода. Ранее пьяный житель Бурятии убил парализованную тетю из-за ее храпа и получил 12 лет колонии.