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Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО

Елена Прошина
36 минут назад

Российская атомная подводная лодка «Курск» потерпела крушение в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно «с вероятностью 90%», сообщает РИА Новости со ссылкой на адмирала Вячеслава Попова, который командовал в то время Северным флотом.

Раскрыта причина гибели катастрофы с подлодкой «Курск»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, иностранная субмарина следила за российской подлодкой. Как считает адмирал, субмарина НАТО «сблизилась слишком близко, либо манёвр "Курска" привел к потере контакта». «Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском"», — сказал Попов.

Еще в 2000 году он говорил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». В то время адмирал не указал принадлежность иностранной субмарины.

Согласно официальной версии, подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа, которые принимали участие в учениях Северного флота, погибли.

По числу жертв это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота.

Катастрофы,Происшествия,Армия,Вячеслав Попов,НАТО,РИА Новости,
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