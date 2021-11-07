Июльские наводнения обошлись Германии в рекордные €29,2 млрд

Правительство Германии посчитало ущерб от наводнений, которые обрушались на некоторые регионы стране в июле 2021 года. Он составил рекордные €29,2 млрд, сообщила медиагруппа Funke. Показатель многократно превзошёл суммы, которые немецкие власти потратили во время подобных катастроф в 2002 и 2013 годах. Теперь немцы просят финансовую помощь из Фонда солидарности ЕС. Немецкие чиновники подсчитали, что более половины ущерба от июльских наводнений пришлось на федеральную землю Рейнланд-Пфальц. Ещё более 40% — на Северный Рейн – Вестфалию. Бавария и Саксония пострадали в меньшей степени. На последнем пленарном заседании Бундестага текущего созыва уходящий канцлер Германии Ангела Меркель отметила , что страна ещё долго будет восстанавливаться после наводнений. Она подчеркнула, что теперь нужно уделять особое внимание проблеме изменениям климата. 12 июля 2021 года на западе и юго-западе Германии начались сильные дожди, которые привели к разрушительным наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Позднее наводнения коснулись востока и юго-востока страны. Во время этой природной катастрофы погибло более 180 человек, пострадали более 750 немцев. В сентябре сообщалось, что власти Германии выплатили пострадавшим от наводнения €1,5 млрд, из которых около €1 млрд пошло на компенсацию ущерба домохозяйствам, а примерно €500 млн получили предприятия. Ожидается, что сумма компенсаций вырастет до €7 млрд. Фото: Pixabay, Pixabay License