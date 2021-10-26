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Число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах возросло до пяти

Газета.Ruиещё 36
26 октября

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Набережных Челнах возросло до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана. Вечером, 25 октября, в Набережных Челнах Республики Татарстан произошел взрыв в жилом доме. В результаты были разрушены несколько квартир на двух этажах. 17-летний молодой человек и 70-летний мужчина остаются в тяжелом состоянии. 11-летнего мальчика перевели в Камский детский медицинский центр города. Сотрудники прокуратуры проводят расследование. По предварительным данным, причиной взрыва стал хлопок газовоздушной смеси, который привел к повреждению перекрытий между четвертым и пятым этажами жилого дома. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах возросло до пяти
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Катастрофы,Громкие уголовные дела ,Генпрокуратура РФ,
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