На Камчатке произошло сразу несколько землетрясений

Пять землетрясений магнитудой до 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник в Тихом океане возле Курильских островов.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с Южными Курилами, четыре магнитудой от 3,7 до 5,1 зарегистрированы возле Северных Курил. Тревога цунами не объявлялась», — сообщили там.
Отмечается, что в населённых пунктах островов их не ощутили.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Курил.