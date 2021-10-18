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Вблизи Курил зарегистрированы пять землетрясений

RT на русскомиещё 1
44 минуты назад

Пять землетрясений магнитудой до 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник в Тихом океане возле Курильских островов.

На Камчатке произошло сразу несколько землетрясений
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с Южными Курилами, четыре магнитудой от 3,7 до 5,1 зарегистрированы возле Северных Курил. Тревога цунами не объявлялась», — сообщили там.

Отмечается, что в населённых пунктах островов их не ощутили.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Курил.

Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,
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