Центробанк: изменение инфляции возможно только в пользу повышения

Единоразовые выплаты, которые осуществлялись в августе и сентябре, создали небольшую добавку к инфляции, но прогнозные теории не сдвинули. Об этом заявил директор департамента Центробанка по денежно-кредитной политике Кирилл Тремасов.

«Выплаты осуществлялись за счет дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета, которые в этом году были существенными. По идеологии бюджетного правила дополнительные ненефтегазовые доходы должны быть потрачены в течение этого года», — цитируют Кирилла Тремасова «Известия».

По его словам, в прогнозах уже было учтено, что эти деньги будут потрачены. Он отмечает, что регулятор лишь не знал, куда будут направлены эти средства.

Ранее президент России Владимир Путин ввел множество единоразовых социальных выплат. Помощь от государства получили дети младшего возраста, школьники, беременные женщины, пенсионеры и силовики. Также Минфин РФ заявил, что годовая инфляция в России находится возле своей пиковой точки и в ближайшее время начнет снижение.