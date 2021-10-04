20 лет назад украинские военные сбили российский лайнер

20 лет назад, 4 октября 2001 года, в небе над Черным морем взорвался пассажирский самолет Ту-154: все 78 человек, находившиеся на борту, — 66 пассажиров и 12 членов экипажа, — погибли. Эта трагедия потрясла Россию, а власти поспешили обвинить в случившемся неизвестную террористическую организацию. Однако настоящими виновниками катастрофы оказались украинские военные: ракета земля-воздух, выпущенная во время учебных стрельб сил ПВО, сбила лайнер российской авиакомпании «Сибирь». Несмотря на очевидность вины, Украина до сих пор не признала юридическую ответственность за произошедшее. Историю черноморской катастрофы вспомнила «Лента.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

4 октября самолет авиакомпании «Сибирь» Ту-154М с регистрационным номером RA-85693 готовился к вылету из аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Командиром лайнера был 42-летний Евгений Гаров, а его помощником — Борис Левчугов. За плечами этих опытных пилотов было свыше десяти тысяч часов налета.

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К 11:30 по Москве на борт Ту-154 поднялись пассажиры — 15 граждан России и 51 гражданин Израиля. Среди них был и замгендиректора авиакомпании «Сибирь» по безопасности Владимир Алексеев. Спустя полчаса лайнер поднялся в воздух: он следовал в Новосибирск с дозаправкой в Сочи. Многие родственники пассажиров позже вспоминали, что в день вылета испытывали странное волнение.

Спустя 1,5 часа Ту-154, находившийся над Черным морем на высоте 11 километров, начал снижаться: до Сочи оставалось 200 километров. Лайнер вошел в зону ответственности 7 Северо-Кавказского центра автоматизированного управления воздушным движением.

В 13:30 экипаж в штатном режиме доложил диспетчеру о прохождении пункта обязательных донесений ODIRA — это географическая точка на пересечении воздушных трасс. Но 15 минут спустя Ту-154 вновь вышел на связь, и диспетчер услышал крик.

«Моя дочь была выброшена из самолета»

После получения тревожного сигнала с борта Ту-154 его метка исчезла с радара. Минуту спустя на связь с землей вышел пилот пассажирского самолета Ан-24 Армянских авиалиний Гарик Ованесян, самолет которого шел на высоте 6,5 километра под лайнером «Сибири». Ованесян сообщил, что наблюдает взрыв в воздухе и падающие обломки.

Спустя несколько минут после трагедии по тревоге подняли поисковый вертолет, а из Геленджика срочно вылетел самолет Ан 26 Федеральной погранслужбы России. Ориентировались по последней метке и по координатам, полученным от Ованесяна.

Вскоре к операции по поискам Ту-154 подключились 578 человек, 17 судов и два вертолета Ми-8

Но когда обломки лайнера обнаружили, стало ясно — спасать некого. Все, кто был на борту Ту-154, скончались от баротравм, вызванных резкой разгерметизацией салона. В крови пассажиров был обнаружен угарный газ, что свидетельствовало о пожаре на борту.

Активные поиски велись в радиусе 30 километров от указанной пилотом Ованесяном точки падения обломков. Место было сложным, с глубиной более двух тысяч метров и заиленным дном. Поисковики тралили море, исследовали дно эхолотом и собирали все что можно с поверхности.

Шедшее в Одессу судно с Кипра подняло останки десяти человек и багаж некоторых пассажиров. Но целиком сохранились тела лишь 14 человек из тех 78, что были на борту Ту-154: от остальных тел остались лишь фрагменты.

По ложному следу

Первой версий случившегося власти назвали теракт: трагедия в Черном море произошла спустя всего три недели после террористических атак 11 сентября 2001 года в США, унесших жизни почти трех тысяч человек. Учитывая, что Ту-154 выполнял рейс из Израиля, а пилот Ованесян сообщил о взрыве, эта версия поначалу казалась очевидной.

Однако кое-что не сходилось. В Израиле, где борьба с терроризмом всегда велась на высоком уровне, лайнер авиакомпании «Сибирь» перед вылетом тщательно досмотрели. Тем не менее сразу после известия о катастрофе аэропорт в Тель-Авиве закрыли, а израильские спецслужбы начали проверять биографии и контакты всех кто был на борту.

Еще одной версией, появившейся в первые часы после крушения, стал взрыв самолета из-за технической неисправности. Но «Сибирь» категорически отрицала такую возможность: в авиакомпании отметили, что разбившийся Ту-154 был одним из лучших в авиапарке, а экипаж — одним из самых опытных.

На следующий день после трагедии, 5 октября 2001 года, Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Сбит ракетой земля-воздух»

Между тем на фоне недавних терактов в США к катастрофе Ту-154 оказалось приковано внимание не только российских, но и мировых СМИ. И вскоре журналисты американского телеканала CBS выдали сенсацию.

В своем сообщении американская телекомпания ссылалась на данные со спутников Пентагона, которые мониторили обстановку на военных учениях, проводившихся в Крыму. Судя по этим данным, российский Ту-154 был сбит ракетой украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200.

Учения в Крыму стали первыми по-настоящему крупными для ПВО Украины. Их начали еще 28 сентября, а закончить планировали к 12 октября.

При этом учения проводились совместно с Черноморским флотом России, а наблюдали за ними официальные делегации семи стран мира

После сенсационных новостей от CBS Украина признала, что 4 октября ее комплексы ПВО действительно выпустили 23 ракеты. Но украинский Генштаб предостерегал от поспешных выводов, хотя и соглашался, что версия о поразившей не ту цель ракете имеет право на существование.

«Все тела были пробиты»

Эксперты и родственники погибших при опознании и осмотре вещей обнаружили, что обломки фюзеляжа Ту-154 и багаж, находившийся на борту, пробиты во многих местах, а отверстия похожи на пулевые. На это обращал внимание и капитан сухогруза «Капитан Вакула», прибывший на место трагедии одним из первых.

Между тем эта информация не противоречила версии о промахе украинских ПВО: дело в том, что ракеты ЗРК С-200 имеют боевые поражающие элементы в виде стальных шариков, разлетающихся во все стороны со скоростью 1,7 километра в секунду.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) после изучения обломков Ту-154 официально заявил, что лайнер был сбит ракетой С-200 украинских ПВО во время военных учений.

В ответ министр обороны Украины Александр Кузьмук сообщил, что ПВО его страны не сбивали российский самолет

Но три дня спустя пресс-служба Минобороны Украины все же была вынуждена признать, что ракета украинского ЗРК С-200 могла стать причиной гибели Ту-154. Позже специальная комиссия окончательно установила: украинская ракета разорвалась в 15 метрах над российским самолетом со стороны хвоста.

«Для нас это величайшая трагедия»

Глава Минобороны Украины Александр Кузьмук был отправлен в отставку через 20 дней после того, как Ту-154 был сбит над Черным морем. Только накануне отставки Кузьмук принес извинения родным погибших на российском лайнере.

«Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя ее причины до конца пока не установлены», — сказал он.

Президент Украины Леонид Кучма никак не комментировал трагедию над Черным морем вплоть до 24 октября. Тем не менее его первое высказывание по теме цитируют до сих пор.

Это высказывание украинского лидера возмутило Израиль: начался дипломатический скандал, а некоторые родственники погибших стали требовать, чтобы делом о катастрофе Ту-154 занялся международный трибунал.

Израиль сразу после трагедии командировал в Сочи группу из 34 человек: в нее входили полицейские криминалисты, технические специалисты и армейские раввины, которые оказывали психологическую помощь родственникам погибших. Израильские специалисты привезли с собой все, что могло помочь в опознании: личные вещи пассажиров, их отпечатки пальцев и даже рентгеновские снимки.

Анатомия катастрофы

В руках специалистов МАК после катастрофы Ту-154 оказались лишь часть обломков самолета и поражающие элементы ракеты, выпущенной из С-200. Для подготовки выводов по трагедии над Черным морем МАК привлекала зарубежных специалистов, в том числе из США.

Сопоставив данные четырех различных станций управления воздушным движением, экспертам удалось точно смоделировать маршрут полета лайнера и траекторию ракеты.

В результате было установлено, что пуск ракеты был произведен с военного полигона, а причиной катастрофы стало то, что ЗРК С-200 использует полуактивную систему наведения

Источником подсветки цели служил мощный наземный радар, а ракета ориентировалась на отраженный от цели сигнал. В роковой день 4 октября скорости мишени и Ту-154 совпали. И даже несмотря на то, что лайнер был в 280 километрах от места пуска ракеты, она автоматически навелась на него.

Многие специалисты отмечали, что сыграло свою роль присутствие иностранных делегаций и высокий статус учений: из-за них украинские операторы испытывали большую нервозность и упустили тот момент, что наведение ракеты произошло не на ту цель.

Эксперты сходились во мнении, что собранных данных хватит, чтобы выиграть процесс против Украины в международном суде

Цена репутации

20 декабря 2001 года Генпрокуратура России передала уголовное дело о крушении Ту-154 в Генпрокуратуру Украины. А 26 декабря 2003 года страны подписали договор «Об урегулировании претензий». Согласно ему, семьи погибших при крушении лайнера россиян получили 7,8 миллиона долларов. Схожие компенсации выплатили и семьям погибших пассажиров из Израиля.

Договор с Россией предусматривал, что, выплатив за каждого погибшего по 200 тысяч долларов, Украина компенсирует ущерб, но при этом избежит юридической ответственности за произошедшее и не понесет репутационные потери. Впрочем, такой подход устроил далеко не всех потерпевших. Многие требовали наказать виновных и причастных к трагедии лиц.

Но уже в 2004 году Генпрокуратура Украины закрыла уголовное дело по факту катастрофы Ту-154, сославшись на то, что объективных данных, указывающих на гибель лайнера от украинской ракеты, якобы нет. Киевский суд отказал в исках родственникам пассажиров и владельцу сбитого лайнера — авиакомпании «Сибирь».

Украинская сторона делала упор на то, что достоверно установить причину катастрофы невозможно, поскольку «черные ящики» Ту-154 так и не были найдены. Эту позицию закрепили эксперты Киевского НИИ судебных экспертиз и Харьковского института ВВС. Согласно их заключению, причиной крушения российского самолета, скорее всего, стало взрывное устройство, находившееся «между потолком внутренней части самолета и его корпусом» .

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