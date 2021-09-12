На Сахалине ввели режим ЧС из-за схода селей

Режим ЧС из-за мощных ливней ввели в Макаровском районе Сахалинской области. Власти были вынуждены пойти на такое положение, поскольку их спровоцировал сход ряда селей. Только в Макаровском районе сошло около 20 селей, сообщается на сайте правительства региона.

Фото: sakhalin.gov.ru sakhalin.gov.ru

Наибольший удар стихия нанесла по территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов. Ход восстановительных работ, которые ведутся в круглосуточном режиме, на особом контроле держат областные власти. Наиболее сложная ситуация в Макаровском районе, куда накануне по поручению губернатора Валерия Лимаренко срочно выехала Наталия Куприна, региональный министр ЖКХ, — отмечается в сообщении.

Специалисты работают на водохранилище, они укрепляют плотину мешками с песком и откачивают воду помпами. Также сели сошли на железную и автомобильную дороги региона.