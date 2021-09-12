В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Сахалине ввели режим ЧС из-за схода селей

News.ru
48 минут назад

Режим ЧС из-за мощных ливней ввели в Макаровском районе Сахалинской области. Власти были вынуждены пойти на такое положение, поскольку их спровоцировал сход ряда селей. Только в Макаровском районе сошло около 20 селей, сообщается на сайте правительства региона.

На Сахалине ввели режим ЧС из-за схода селей
Фото: sakhalin.gov.rusakhalin.gov.ru

Наибольший удар стихия нанесла по территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов. Ход восстановительных работ, которые ведутся в круглосуточном режиме, на особом контроле держат областные власти. Наиболее сложная ситуация в Макаровском районе, куда накануне по поручению губернатора Валерия Лимаренко срочно выехала Наталия Куприна, региональный министр ЖКХ, — отмечается в сообщении.

Специалисты работают на водохранилище, они укрепляют плотину мешками с песком и откачивают воду помпами. Также сели сошли на железную и автомобильную дороги региона.

Ранее стало известно, что в конце августа массовая эвакуация населения началась в Бурятии, где из-за дождевого паводка начался самый сильный за последние 30 лет потоп. Из берегов вышла река Селенга, затоплен ближайший посёлок Наушки Кяхтинского района. Власти региона ввели режим ЧС.

Катастрофы,Происшествия,Наталия Куприна,Валерий Лимаренко,Сахалинская Область,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители