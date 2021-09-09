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В Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве газа

Lenta.ru
3 часа назад

В подмосковном Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве бытового газа. Об этом заявил глава городского округа Игорь Сухин в своем Instagram-аккаунте.

В Ногинске объявили траур по погибшим при взрыве газа
Фото: Виталий Белоусов / РИА НовостиВиталий Белоусов / РИА Новости

По его словам, проведение дня города 11 сентября соответственно также было отменено. «Не имеем на это никакого морального права», — отметил Сухин. Он выразил уверенность, что жители города отнесутся к данным шагам с пониманием.

Ранее сообщалось, что тело третьего погибшего в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, извлекли из-под завалов. По предварительным данным, спасатели достали погибшего из руин первого этажа. Отмечается, что на протяжении четырех часов до этого они разбирали завалы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, погибшая — девушка-подросток.

Авария произошла 8 сентября. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. По последним данным, в результате пострадали 17 человек. Позже стало известно, что под завалами могут находиться четверо взрослых, а также ребенок.

Катастрофы,Происшествия,Ногинск,
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