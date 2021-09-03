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Подписано соглашение о строительстве дальневосточного города Спутник

BFM.RUиещё 16
9 часов назад

Менее чем в 30 километрах от Владивостока построят город Спутник. Соглашение подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Подписано соглашение о строительстве дальневосточного города Спутник
Фото: BFM.RUBFM.RU

Соглашение подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». В новом городе планируется построить 2,8 млн квадратных метров жилья на площади в 925 гектаров. Спутник будет рассчитан на 300 тысяч жителей. А вместе с населением Владивостока и Артема совокупное население агломерации может составить 1 млн человек, отмечает агентство.

Телеграм-канал РИА Новости пишет, что новый город планируют построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Это в десяти минутах от аэропорта и в сорока — от центра Владивостока.

Катастрофы,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Владивосток,
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