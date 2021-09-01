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Названа причина крушения экспериментального Ил-112В

Ura.Ru
12 минут назад

Крушение опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112 было вызвано разрушением тяги правого элерона (машина перевернулась в воздухе и рухнула на землю). Металл не выдержал температуры, вызванной пожаром на борту. К таким выводам пришли эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК).

Раскрыта причина крушения экспериментального Ил-112В
Фото: Андрей Гусельников © URA.RUАндрей Гусельников © URA.RU

Критическую ситуацию спровоцировали неполадки в моторе, пишет «Коммерсант». Осколки турбины перебили топливопроводы и начался пожар. Огонь раскалил дюраль лопасть правого крыла, «дюралевая трубка на шарнирах, удерживающая правый элерон в опущенном положении, как говорят эксперты, потеряла упругость и «потекла», продолжает издание.

После начала пожара летчики до конца пытались посадить машину и, как говорят эксперты, у них могло бы это получиться. Но с начала пожара до обрыва тяги элерона прошло всего 45 секунд. После этого самолет ушел в правый крен, перевернулся и рухнул. Последний вираж длился три секунды. В последние мгновения летчики молчали.

«Каким-то образом повлиять на поведение самолета летчики не могли; комментировать ситуацию они, видимо, тоже не посчитали нужным, поэтому просто молчали», — пишет издание. Вывести самолет из крена в такой ситуации не смог бы ни один пилот в мире, резюмировали эксперты.

Катастрофа произошла 17 августа. URA.RU собрало, все, что было известно в день трагедии. Позже была названа предварительная причина трагедии.

Катастрофы,Происшествия,Межгосударственный авиационный комитет,Минпромторг,
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