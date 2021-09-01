В МЧС предупредили об угрозе мощного извержения на Камчатке

В ведомстве отметили, что пепел от вулкана может выпасть на территории пяти районов полуострова: Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского. В МЧС рекомендовали всем, кто находится на Камчатке, воздержаться от посещения окрестностей Шивелуча.