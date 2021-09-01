В МЧС предупредили об угрозе мощного извержения на Камчатке

Угроза мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке возросла, 1 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Камчатскому краю.
В ведомстве отметили, что пепел от вулкана может выпасть на территории пяти районов полуострова: Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского. В МЧС рекомендовали всем, кто находится на Камчатке, воздержаться от посещения окрестностей Шивелуча.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа вулкан Шивелуч выбросил на высоту три километра парогазовый столб с примесью пепла.