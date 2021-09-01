В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В МЧС России предупредили об угрозе мощного извержения вулкана на Камчатке

ИА Regnumиещё 6
1 час назад

Угроза мощного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке возросла, 1 сентября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

В МЧС предупредили об угрозе мощного извержения на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что пепел от вулкана может выпасть на территории пяти районов полуострова: Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского и Тигильского. В МЧС рекомендовали всем, кто находится на Камчатке, воздержаться от посещения окрестностей Шивелуча.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа вулкан Шивелуч выбросил на высоту три километра парогазовый столб с примесью пепла.

Катастрофы,Происшествия,МЧС,Камчатский Край,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители