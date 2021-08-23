В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В четырёх районах Якутии чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности

ИА Regnum
48 минут назад

В лесах Якутии продолжают тушить 50 возгораний. За сутки лесопожарные, добровольцы и сотрудники МЧС ликвидировали 15 очагов площадью 440 тысяч га, окружили минерализованной полосой — 11, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в оперативном штабе республики.

В Якутии чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности
Фото: regnum.ruregnum.ru

Обнаружен один новый пожар, его площадь — 53 га. Возгораний, которые бы несли угрозу сёлам региона, нет. Леса горят в 10 километрах от пяти населённых пунктов, три из этих пожаров — локализованы. Авиацию с водосливным устройством планируется применять возле сёл Эльдикан и Петропавловск Усть-Майского района республики, а также в природном парке Ленские столбы.

По данным ФГБУ «ЯУГМС», чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности сохраняется в Амгинском, Усть-Майском, Алданском и Томпонском районах, IV класс — в Эвено-Бытантайском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии и Иркутской области действует режим ЧС межрегионального уровня.

Катастрофы,Пожары,Происшествия,МЧС,ИА REGNUM,Республика Саха (Якутия),
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители