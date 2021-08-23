В Якутии чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности

В лесах Якутии продолжают тушить 50 возгораний. За сутки лесопожарные, добровольцы и сотрудники МЧС ликвидировали 15 очагов площадью 440 тысяч га, окружили минерализованной полосой — 11, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в оперативном штабе республики.

Обнаружен один новый пожар, его площадь — 53 га. Возгораний, которые бы несли угрозу сёлам региона, нет. Леса горят в 10 километрах от пяти населённых пунктов, три из этих пожаров — локализованы. Авиацию с водосливным устройством планируется применять возле сёл Эльдикан и Петропавловск Усть-Майского района республики, а также в природном парке Ленские столбы.