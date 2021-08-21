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В России за сутки ликвидировали 78 лесных пожаров

ТАССиещё 10
49 минут назад

Специалисты за сутки потушили в регионах РФ 78 лесных пожаров на территории 6,9 тыс. га, продолжается ликвидация возгораний на площади более 1,5 млн га, большинство - в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

В России за сутки ликвидировали 78 лесных пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 78 лесных пожаров на площади 6 931 га. На 00:00 мск 21 августа на территории Российской Федерации действовало 146 лесных пожаров на площади 1 563 728 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Больше всего пожаров действуют в Якутии - 41 пожар на землях лесного фонда на площади 1 409 213 га, а также пожар в природном парке "Ленские столбы" на площади 20 110 га. В Иркутской области зафиксировано 15 пожаров на площади 105 284 га, на Чукотке - пожар площадью 18 680 га. Также лесные пожары действуют и в других регионах РФ.

На тушении задействованы 7 163 человека, 1 461 единица техники, 33 воздушных судов, еще 62 задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в шести субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ.

Катастрофы,Пожары,Происшествия,Лесные пожары в Якутии,Пожар в Москве,Республика Саха (Якутия),Россия,
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