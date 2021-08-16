Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио подтверждают информацию о том, что предстоящие соревнования пройдут без зрителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

"Исходя из эпидемиологической ситуации в Токио, а также в префектурах Тиба, Сайтама и Сидзуока, принято решение провести мероприятия без зрителей на всех спортивных объектах", - подчеркивается в заявлении.

По данным телеканала NHK, на мероприятия токийской Паралимпиады было в совокупности продано около 770 тыс. билетов. В связи с принятым организаторами решением потраченные на билеты средства будут возвращены покупателям.

Ранее о возможном недопуске болельщиков на Паралимпиаду сообщило агентство Kyodo.

13 августа в Японии был зафиксирован очередной суточный максимум заражений коронавирусом - 20 293 случая. В этот же день соответствующий антирекорд был обновлен и в Токио - 5 773 случая.