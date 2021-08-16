В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

ТАССиещё 14
8 часов назад

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио подтверждают информацию о том, что предстоящие соревнования пройдут без зрителей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета "Токио-2020".

"Исходя из эпидемиологической ситуации в Токио, а также в префектурах Тиба, Сайтама и Сидзуока, принято решение провести мероприятия без зрителей на всех спортивных объектах", - подчеркивается в заявлении.

По данным телеканала NHK, на мероприятия токийской Паралимпиады было в совокупности продано около 770 тыс. билетов. В связи с принятым организаторами решением потраченные на билеты средства будут возвращены покупателям.

Ранее о возможном недопуске болельщиков на Паралимпиаду сообщило агентство Kyodo.

13 августа в Японии был зафиксирован очередной суточный максимум заражений коронавирусом - 20 293 случая. В этот же день соответствующий антирекорд был обновлен и в Токио - 5 773 случая.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Катастрофы,ИТАР-ТАСС,Тиба,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители