Глобальное потепление оказалось опасно для атомных электростанций

Ученый из Гарвардского университета Али Ахмад (Ali Ahmad) связал увеличение количества аварий на атомных электростанциях с глобальным потеплением климата. Своими выводами он поделился в журнале Nature Energy.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters Глеб Гаранич / Reuters

Исследователь проанализировал, является ли изменение климата за последние три десятилетия одной из причин участившихся аварий на АЭС. В итоге глобальное потепление оказалось опасно для предприятий. По подсчетам Ахмада, частота сбоев в работе объектов выросла с 0,2 аварий на реактор в год до 1,5 в последние десятилетие.

Ахмад взял во внимание только аварии, вызванные потеплением климата, и не брал в расчет сбои из-за природных катастроф, включая землетрясения или цунами. Согласно оценкам ученого, средняя потеря вырабатываемой всеми АЭС мира электроэнергии от потепления климата составит 0,8-1,4 процента в среднесрочном (2046-2065 годы) и 1,4-2,4 процента в долгосрочном (2081—2100 годы) периодах.

Связь между изменением климата и работой АЭС обсуждают многие специалисты. Некоторые считают развитие атомной энергетики одним из средств борьбы с глобальным потеплением. Однако в отличии от других типов электростанций для АЭС необходимы гораздо более серьезные требования по безопасности. После аварий им требуется гораздо больше времени на возобновление работы из-за необходимости тестов и проверок. Исследователи призывают проанализировать все риски перед тем, как сделать ставку на атомные электростанции.