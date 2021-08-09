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Наводнение оставило 28 сёл Приамурья без транспортного сообщения

ИА Regnumиещё 1
2 часа назад

В Амурской области вышедшие из берегов реки подтопили уже 182 жилых дома и 1424 приусадебных участка. Частично залиты водой 40 автомобильных дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 августа в пресс-службе правительства Амурской области.

Наводнение оставило 28 сёл Приамурья без транспортного сообщения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наводнение отрезало от сообщения с другими населёнными пунктами 28 сёл региона. Свои дома из-за паводка вынужденно покинули 73 человека, в том числе 28 детей. В области открыты семь пунктов временного размещения людей. Последствия стихии устраняют 768 человек и 272 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, реки Амурской области Томь, Амур и Селемджа вышли из берегов из-за обильных дождей.

Катастрофы,Происшествия,ИА REGNUM,Амурская Область,
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