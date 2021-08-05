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В крупном городе Приамурья из-за наводнения введён режим ЧС

ИА Regnumиещё 3
1 час назад

В городе Белогорске Амурской области, население которого составляет 65 тысяч человек, сегодня, 5 августа, введён режим чрезвычайной ситуации. В расположенной рядом с населённым пунктом реке Томь быстро поднимается вода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Амурской области.

В крупном городе Приамурья из-за наводнения введён режим ЧС
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской областиГУ МЧС России по Иркутской области

«Судя по темпу прихода воды, восьмое наводнение на последние 10 лет обещает быть более серьёзным. За сутки уровень поднялся почти на метр и на 8 утра составил 410 см. Прогноз — повышение уровня до 5 метров», — сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков.

Серьезность ситуации также заключается в том, что уровень воды в Томи повышается быстрее, чем прогнозировалось. Текущих отметок, как предполагалось, он должен был достичь только 7 9 августа. Для размещения горожан власти готовят пункт временного пребывания. Населению Белогорска будет оказана разносторонняя помощь, включающая обеспечение хлебом и водой на период наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа паводок в Амурской области добрался до села Арсентьевка Михайловского района. Оттуда вывезли всех жителей, подтоплены 22 придомовых участка, в четырёх домах вода поднялась выше уровня пола.

Катастрофы,Происшествия,Станислав Мелюков,ИА REGNUM,Амурская Область,
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