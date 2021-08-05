В крупном городе Приамурья из-за наводнения введён режим ЧС

В городе Белогорске Амурской области, население которого составляет 65 тысяч человек, сегодня, 5 августа, введён режим чрезвычайной ситуации. В расположенной рядом с населённым пунктом реке Томь быстро поднимается вода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Амурской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области ГУ МЧС России по Иркутской области

«Судя по темпу прихода воды, восьмое наводнение на последние 10 лет обещает быть более серьёзным. За сутки уровень поднялся почти на метр и на 8 утра составил 410 см. Прогноз — повышение уровня до 5 метров», — сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков.

Серьезность ситуации также заключается в том, что уровень воды в Томи повышается быстрее, чем прогнозировалось. Текущих отметок, как предполагалось, он должен был достичь только 7 9 августа. Для размещения горожан власти готовят пункт временного пребывания. Населению Белогорска будет оказана разносторонняя помощь, включающая обеспечение хлебом и водой на период наводнения.