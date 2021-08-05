В крупном городе Приамурья из-за наводнения введён режим ЧС

В городе Белогорске Амурской области, население которого составляет 65 тысяч человек, сегодня, 5 августа, введён режим чрезвычайной ситуации. В расположенной рядом с населённым пунктом реке Томь быстро поднимается вода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Амурской области.
«Судя по темпу прихода воды, восьмое наводнение на последние 10 лет обещает быть более серьёзным. За сутки уровень поднялся почти на метр и на 8 утра составил 410 см. Прогноз — повышение уровня до 5 метров», — сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков.
Серьезность ситуации также заключается в том, что уровень воды в Томи повышается быстрее, чем прогнозировалось. Текущих отметок, как предполагалось, он должен был достичь только 7 9 августа. Для размещения горожан власти готовят пункт временного пребывания. Населению Белогорска будет оказана разносторонняя помощь, включающая обеспечение хлебом и водой на период наводнения.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа паводок в Амурской области добрался до села Арсентьевка Михайловского района. Оттуда вывезли всех жителей, подтоплены 22 придомовых участка, в четырёх домах вода поднялась выше уровня пола.