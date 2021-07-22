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Четверо туристов пострадали во время камнепада в Кабардино-Балкарии

Газета.Ruиещё 4
11 часов назад

Группа из восьми туристов попала под камнепад во время экскурсии в Черекском районе Кабардино-Балкарии, четыре человека получили травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Главное управление МЧС.

Туристы пострадали во время камнепада в Кабардино-Балкарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гора Куру, восемь человек попали под камнепад — четыре травмированы, четыре нет», — рассказали в экстренных службах.

Для эвакуации группы туристов задействовали вертолет Ми-8, так как туристы находятся в недоступном для машин месте, а время пешего подхода к альпинистским ночевкам, по словам спасателей, может занять сутки.

В спасательной операции принимают участие 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и трое спасателей отряда «Лидер».

Катастрофы,МЧС,РИА Новости,Кабардино-Балкарская Республика,
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