Туристы пострадали во время камнепада в Кабардино-Балкарии

Группа из восьми туристов попала под камнепад во время экскурсии в Черекском районе Кабардино-Балкарии , четыре человека получили травмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Главное управление МЧС .

«Гора Куру, восемь человек попали под камнепад — четыре травмированы, четыре нет», — рассказали в экстренных службах.

Для эвакуации группы туристов задействовали вертолет Ми-8, так как туристы находятся в недоступном для машин месте, а время пешего подхода к альпинистским ночевкам, по словам спасателей, может занять сутки.