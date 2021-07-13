В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Останки погибших при крушении Ан-26 отправили в Москву для ДНК-экспертизы

Газета.Ruиещё 3
41 минуту назад
270 фрагментов тел погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке отправили в Москву для генетической экспертизы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Останки погибших при крушении Ан-26 отправили в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Самолетом направлены в Москву в Российский центр судебно-медицинской экспертизы 270 биоматериалов", - сказал источник.
По его словам, накануне сутки спасатели отыскали на месте катастрофы еще три фрагмента тел.
В общей сложности с начала поисков было обнаружено 22 тела и 251 фрагмент. К работам в зоне ЧС привлечены 22 человека и пять единиц техники. 6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек.
Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки.
Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море Ранее сообщалось, что спасатели нашли черные ящики с разбившегося Ан-26 на Камчатке.
Катастрофы,Происшествия,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители