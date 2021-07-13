Останки погибших при крушении Ан-26 отправили в Москву

270 фрагментов тел погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке отправили в Москву для генетической экспертизы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Самолетом направлены в Москву в Российский центр судебно-медицинской экспертизы 270 биоматериалов", - сказал источник.

По его словам, накануне сутки спасатели отыскали на месте катастрофы еще три фрагмента тел.

В общей сложности с начала поисков было обнаружено 22 тела и 251 фрагмент. К работам в зоне ЧС привлечены 22 человека и пять единиц техники. 6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек.

Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки.