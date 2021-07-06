Хронология катастроф самолетов Ан-26

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Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф самолетов этого типа за последние 10 лет. Согласно данным из открытых источников, в 2010-2021 годах в мире произошло 16 авиакатастроф с участием Ан-26 (с учетом ЧП 6 июля 2021 года).

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19 августа 2012 года близ суданского города Талоди разбился Ан-26-100 (пассажирская версия, регистрационный номер ST-ARL) местной авиакомпании Alfa Airlines. Самолет выполнял рейс из Хартума в Талоди. Погибли все 32 человека, находившиеся на борту, в том числе два члена правительства Судана : министр по делам наставлений и пожертвований Гази ас-Садык и государственный министр охраны окружающей среды Иса Дейфалла. Самолет врезался в гору во время песчаной бури.

21 ноября 2012 года в 9 км к югу от аэропорта Саны Йемен ) разбился из-за отказа одного из двигателей самолет Ан-26 Военно-воздушных сил (ВВС) этого государства. Погибли 10 человек, находившиеся на борту.

17 декабря 2012 года в Перу пропал самолет Ан-26-100 авиакомпании Amazon Sky (регистрационный номер OB-1887-P), выполнявший грузовой рейс из Лимы в Куско. Экипаж перестал выходить на связь перед посадкой, обломки самолета были найдены на следующий день близ города Томас в провинции Яуйос (регион Лима). Выяснилось, что самолет столкнулся с горой, погибли все четыре члена экипажа, находившиеся на борту.

21 февраля 2014 года Ан-26 (регистрационный номер 5A-DOW) ливийской компании Libyan Air Cargo, выполнявший санитарный рейс в аэропорт Тунис-Карфаген, разбился в районе города Громбалия (33 км от аэропорта назначения), предположительно, из-за неполадок с двигателями. Погибли 11 человек - шесть членов экипажа, трое медиков и два пациента.

28 декабря 2014 года в Демократической Республике Конго близ города Увира потерпел крушение Ан-26 украинской авиакомпании Air Sirin (регистрационный номер 4L-AFS). Самолет выполнял грузовой рейс из Бужумбуры ( Бурунди ) в Пуэнт-Нуар ( Конго ). В результате столкновения со склоном горы погибли шесть человек.

17 января 2015 года в Сирии при заходе на посадку на аэродроме Абу ад-Духур (провинция Идлиб) потерпел катастрофу Ан-26 ВВС Сирии (регистрационный номер YK-AND), перевозивший сирийских военнослужащих из Дамаска. На борту погибли 30 человек. По официальным данным, самолет разбился из-за сильного тумана.

9 марта 2016 года у побережья Бангладеш потерпел катастрофу Ан-26Б (регистрационный номер S2-AGZ) авиакомпании True Aviation, следовавший местным рейсом из аэропорта Кокс-Базар в Джессор. Через несколько минут после взлета судно упало в Бенгальском заливе недалеко от устья реки Баккхали. На борту находись четыре члена экипажа (все - граждане Украины), из них трое погибли, один выжил.

29 апреля 2017 года Ан-26 (регистрационный номер CU-T1406) кубинской государственной авиакомпании Aerogaviota, выполнявший внутренний рейс по заказу кубинских ВВС, на расстоянии 6,5 км к северо-востоку от Сан-Кристобаля (провинция Артемиса) столкнулся с горой Лома-де-ла-Пимиента и полностью разрушился. На борту находились восемь человек, все они погибли.

30 мая 2017 года на аэродроме в городе Балашов Саратовской области совершил жесткую посадку Ан-26 (бортовой номер "79 красный", регистрационный номер RF-36160). Пилот не выдержал параметры снижения и приземлился до взлетно-посадочной полосы. От удара о землю самолет был поврежден и загорелся, погиб находившийся на борту курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова (Ан-26 принадлежал учебной авиабазе этого училища). Еще четыре человека, находившиеся на борту, были госпитализированы с различными травмами. К катастрофе привел отказ левого двигателя.

14 октября 2017 года Ан-26-100 (регистрационный номер ER-AVB) молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter, следовавший из Уагадугу (Буркина-Фасо) в Абиджан (Кот-д'Ивуар), при заходе на посадку в аэропорту назначения упал в Атлантический океан и разрушился. На борту находились 10 человек - шестеро членов экипажа (граждане Молдавии) и четверо французских военнослужащих. В результате катастрофы четверо членов экипажа погибли, еще двое получили ранения. Рейс выполнялся по контракту с армией Франции в рамках антитеррористической операции "Бархан".

6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение Ан-26 ВКС России. По информации СМИ, машина с бортовым номером 52 входила в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиаполка (аэродром Левашово) 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Ан-26 выполнял рейс по маршруту авиабаза Квайрес (Алеппо) - Хмеймим. По данным Минобороны РФ, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы. В результате погибли 39 военнослужащих - шесть членов экипажа и 33 пассажира, в числе которых были генерал-майор (по информации РБК и "Комсомольской правды" - Владимир Еремеев ), 26 офицеров, прапорщики и контрактники. Гражданских лиц на борту не было. В Минобороны сообщали, что "огневого воздействия по самолету не было", погодные условия для захода на посадку "были простыми", причиной крушения могла стать техническая неисправность.

20 декабря 2018 года близ Киншаса (Демократическая Республика Конго) потерпел крушение Ан-26Б (регистрационный номер 9S-AGB) местной авиакомпании Gomair. Погибли семь человек, в т.ч. трое россиян - члены экипажа Иван Масалов, Александр Кретов Евгений Тарасов . Ан-26 занимался доставкой в регионы ДР Конго избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов. Катастрофа произошла, когда самолет возвращался из города Чикапа в Киншасу. Ее причиной могли стать плохие погодные условия.

22 августа 2020 года в Южном Судане Ан-26Б (регистрационный номер EX-126) местной авиакомпании South West Aviation потерпел крушение вскоре после вылета из города Джуба. На борту находились восемь человек - три члена экипажа и пять пассажиров. Жертвами катастрофы стали семь человек, один был госпитализирован. По одним сведениям, у самолета отказали оба двигателя, по другим - крушение произошло из-за превышения максимальной взлетной массы на 2,5 тонн.

25 сентября 2020 года близ города Чугуева (Харьковская обл. Украины) потерпел крушение Ан-26Ш (регистрационный номер "76 желтый") Воздушных сил Украины, выполнявший учебный полет с курсантами Харьковского национального университета ВС им. Ивана Кожедуба . Погибли 26 из находившихся на борту 27 человек. Выжил один из курсантов - Вячеслав Золочевский. 28 октября 2020 года на заседании кабмина Украины вице-премьер, глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский заявил, что к катастрофе привел ряд факторов, включая отказ системы управления двигателя, недостаточную подготовку экипажа и системные нарушения правил выполнения полетов.