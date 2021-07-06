Военные обнаружили бортовой самописец разбившегося на Филиппинах самолета

Филиппинские военные нашли бортовой самописец разбившегося у архипелага Сулу военного самолета C-130. Об этом заявил командующий вооруженных сил республики Сирилито Собеджана, его слова передает ABS-CBN.

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Офицер рассказал, что «черный ящик» обнаружили утром 5 июля. «На данный момент он находится у следователей, они выясняют, каким был последний разговор между пилотом и экипажем», — отметил он.

Собеджана также заявил, что все самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Филиппин проверят на летную годность. Он подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы посодействовать расследованию обстоятельств крушения C-130.