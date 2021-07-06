Военные обнаружили бортовой самописец разбившегося на Филиппинах самолета

4 июля стало известно
о крушении военного самолета филиппинских ВВС C-130 в районе архипелага Сулу на юго-западе Филиппин. Сообщалось, что самолет разбился при попытке посадки: он не попал на взлетно-посадочную полосу и загорелся после крушения. На борту находились 96 военных, которые направлялись на остров Холо
в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом. Жертвами катастрофы стали 50 человек. На данный момент более 30 пассажиров воздушного судна госпитализированы. После инцидента полеты военных самолетов С-130 были приостановлены.