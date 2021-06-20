Мэр Ялты обратилась к жителям подтопленных домов

«Большая вода [в Ялте] в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации», – отметила глава города на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Сейчас там также работают все службы, а также Министерство обороны и мы призываем всех жителей крайних подъездов этих двух улиц также соглашаться на эвакуацию. Сейчас работает ПВР в 11 школе, где также предоставят все необходимое», – отметила глава города.
«Сейчас в зоне эвакуации, можно сказать, около 600 человек, но это приблизительные подсчеты. То есть говорить о том, что есть необходимость сегодня их обязательно эвакуировать нет. Мы эвакуируем там, где мы видим, что есть проблема обрушения стенок или повреждения самих домов. Это сейчас касается именно частного сектора в Кореизе, потому что Кривошты и Вергасова у нас многоквартирные дома», – сказала Павленко.