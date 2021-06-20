Мэр Ялты обратилась к жителям подтопленных домов

«Из одного отеля мы полностью эвакуировали людей, разместили их в других двух средствах размещения тоже в центре практически нашего города. И еще один отель «Ореанда», который пострадал с затоплением цокольного этажа, воду откачали. Все нормально, ситуация в целом стабильная, все под контролем», – сказала Павленко.