Пик пройден: Ситуация с наводнением в Ялте стабилизировалась

Ситуация в пострадавшем от наводнения, вызванного проливными дождями в ялтинском регионе, стабилизировалась. Об этом 20 июня сообщила глава администрации города Янина Павленко в своём Facebook.

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По словам Павленко, ситуация в Большой Ялте стабильная, опасения вызывают лишь два участка. Первая связана с потоком воды, идущим с гор в посёлке Кореиз, вторая ситуация возникла на улице Кривошты/Вергасова, где вышедшая из берегов речка подтапливает многоквартирные дома.

Мэр города призвала жителей Ялты соглашаться на эвакуацию. Павленко уточнила, что в целом ситуация в городе находится под контролем. Всего в Ялте подтоплены 13 отелей, туристов из двух отелей пришлось эвакуировать, повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведутся работы по восстановлению водоснабжения и расчистке территории.