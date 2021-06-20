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Ситуация в пострадавшей от наводнений Ялте стабилизировалась

ИА Regnum
44 минуты назад
Ситуация в пострадавшем от наводнения, вызванного проливными дождями в ялтинском регионе, стабилизировалась. Об этом 20 июня сообщила глава администрации города Янина Павленко в своём Facebook.
Пик пройден: Ситуация с наводнением в Ялте стабилизировалась
Фото: ТАССТАСС
По словам Павленко, ситуация в Большой Ялте стабильная, опасения вызывают лишь два участка. Первая связана с потоком воды, идущим с гор в посёлке Кореиз, вторая ситуация возникла на улице Кривошты/Вергасова, где вышедшая из берегов речка подтапливает многоквартирные дома.
Мэр города призвала жителей Ялты соглашаться на эвакуацию. Павленко уточнила, что в целом ситуация в городе находится под контролем. Всего в Ялте подтоплены 13 отелей, туристов из двух отелей пришлось эвакуировать, повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведутся работы по восстановлению водоснабжения и расчистке территории.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что число пропавших без вести в результате наводнения в Ялте возросло до двух человек, пострадали 24 человека, погиб один человек.
Катастрофы,Происшествия,Янина Павленко,ИА REGNUM,
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