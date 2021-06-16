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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Эквадора

RT на русскомиещё 3
15 часов назад
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Эквадора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный геофизический институт.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Эквадора
Фото: EPAEPA
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 29 км от берегов кантона Пуэрто-Лопес.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 2,15 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,Эквадор,
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