В России тушат лесные пожары на площади почти 60,5 тыс. га

В Иркутской области действует три пожара на площади 33 690 га, в Якутии зафиксировано 15 пожаров на площади 23 702 га. В Магаданской области зафиксировано четыре пожара на площади 1 238 га, в Тюменской области - 16 пожаров на площади 1 223 га. Также природные пожары действуют в Ханты-Мансийском автономном округе, Омской и Свердловской областях, на Камчатке, в Хабаровском и Красноярском краях, в Республике Башкортостан, в Томской области, Пермском крае, Республике Коми.