СМИ: топовый чиновник Минфина бегал по улице и бил авто

На северо-западе Москвы правоохранительные органы
задержали директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ
Михаила Санакоева. По словам очевидцев, высокопоставленный чиновник в неадекватном состоянии бегал по территории жилкомплекса и бил машины на парковке. В больнице врачи выяснили, что мужчина находился под действием наркотиков. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальной информации о случившемся пока нет, Минфин происшествие также не комментировал. Инцидент произошёл на территории жилого комплекса «Алые паруса». По информации Telegram-канала Baza, Санакоев «бил рукой по припаркованным машинам, заставляя сработать их сигнализации». Позже приехали сотрудники отдела полиции «Щукино» и увезли чиновника. По словам охраны «Алых Парусов», глава департамента бюджетной политики находился «в абсолютно невменяемом состоянии и нёс какую-то околесицу». «В настоящее время он находится в больнице, предварительно, диагноз: наркотическое опьянение», — сообщил источник «РИА Новости». Как следует из данных на сайте Минфина, Михаилу Санакоеву 40 лет, в ведомстве он начал работать в 2016 году. С октября 2019-го в течение года он работал управляющим директором Россельхозбанка
. Пост главы департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина Санакоев занял в конце 2020-го. Имеет классный чин советника государственной гражданской службы России 3 класса. В марте депутат Госдумы
от «Единой России» Антон Гетта
устроил дебош на борту самолета, который летел из Москвы в Казань. Как сообщали в «Аэрофлоте» парламентарий и ещё один пассажир постоянно ходили по самолёту, мешали работе экипажа, хамили бортпроводникам, нажимали на кнопку вызова и требовали «новых порций алкоголя». В Казани дебоширов передали полиции. Позже Гетта извинился за инцидент. Фото: Flickr , CC BY-SA 2.0 Кратко о деньгах, бизнесе, финансах в твиттере «Секрета» .