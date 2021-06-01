Израиль справился с коронавирусом

Решение о фактической отмене практически всех остававшихся карантинных ограничений было принято «ввиду низкого и стабильного уровня заболеваемости [COVID-19 в Израиле], который остается таковым в течение долгого времени даже несмотря на широкомасштабное возвращение к работе экономики и системы образования», — добавили в ведомстве. Вместе с тем, как указали в Минздраве, «ограничения на въезд в Израиль и выезд из Израиля будут оставаться в силе, а при необходимости будут ужесточены». Так, с 31 мая Минздрав Израиля внес Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавируса. Это распоряжение действует до 13 июня и «будет продлеваться по мере необходимости», указали в пресс-службе министерства. В красном списке уже более месяца находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
сообщила во вторник, что «до 29.06.2021 продлевается срок действия требования об обязательном тесте на коронавирус за 72 часа до въезда в Израиль, а также о дополнительном тесте по прибытии в Израиль». В канцелярии добавили, что правительство утвердило предложение министерства здравоохранения по снятию некоторых ограничений, включая отмену требования соблюдать в аэропорту дистанцию в два метра, а также предписания заполнять декларацию о состоянии здоровья перед выездом из Израиля, хотя заполнение декларации при въезде в страну по-прежнему обязательно.
Вакцинация населения препаратом Pfizer («Пфайзер»
) началась в Израиле 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили почти 5,45 млн израильтян, вторую — 5,125 млн, что составляет более 55% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек.