Израиль справился с коронавирусом

Решение о фактической отмене практически всех остававшихся карантинных ограничений было принято «ввиду низкого и стабильного уровня заболеваемости [COVID-19 в Израиле], который остается таковым в течение долгого времени даже несмотря на широкомасштабное возвращение к работе экономики и системы образования», — добавили в ведомстве. Вместе с тем, как указали в Минздраве, «ограничения на въезд в Израиль и выезд из Израиля будут оставаться в силе, а при необходимости будут ужесточены». Так, с 31 мая Минздрав Израиля внес Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавируса. Это распоряжение действует до 13 июня и «будет продлеваться по мере необходимости», указали в пресс-службе министерства. В красном списке уже более месяца находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.