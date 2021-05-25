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Жертв извержения вулкана в Конго насчитывается уже 32 человека

ТК «Звезда»иещё 1
11 минут назад
Число погибших в результате извержения африканского вулкана Ньирагонго увеличилось до 32 человек. Последние жертвы, о которых известно на данный момент - семь жителей города Гома, который является ближайшим к подножию горы.
32 человека стали жертвами извержения вулкана в Конго
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"
По сообщению местных властей, люди отравились ядовитым газом остывающей лавы. На пепелище среди разрушенных домов они искали пропавших родственников. Сотни людей, в том числе почти 170 детей, числятся пропавшими без вести после извержения.
Многие из них могут находиться в соседней с Конго Руанде. Когда окраины города начали заливать кипящие потоки лавы, туда бежали около семи тысяч человек. Для помощи потерявшимся детям власти республики сейчас организуют транзитные центры и пытаются оценить нанесенный вулканом ущерб. Во время извержения были уничтожены почти 500 домов.
Вулкан Ньирагонго, расположенный в Демократической республике Конго недалеко от границы с Руандой, начал извержение 22 мая. Он является одним из восьми вулканов в данном регионе. Его активность уже приводила к массовой гибели людей четверть века назад.
Катастрофы,Происшествия,Гома,Конго,
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