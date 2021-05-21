Режим ЧС ввели в нескольких регионах РФ

В Хакасии на укрепление дамбы вдоль берегов реки Абакан направили железнодорожные соединения Центрального военного округа. С армейской спецтехникой они совершили двухсоткилометровый марш до зоны бедствия. По прогнозам специалистов, в регионе возможно дальнейшее ухудшение обстановки с наводнениями.