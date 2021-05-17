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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране

RT на русскомиещё 3
34 минуты назад
Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано на северо-востоке Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Иране
Фото: EPAEPA
Отмечается, что эпицентр стихии располагался на расстоянии 50 км к юго-западу от города Боджнурд.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали у берегов Индонезии.
Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,Иран, Исламская Республика,
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