Гостиница загорелась в Москве, есть жертвы

Возгорание произошло в гостинице на юго-востоке Москвы
. Пожар получил второй — повышенный — ранг сложности, сообщает ТАСС.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
Внутри пятиэтажного здания по 6-й Кожуховской улице сильно задымлено. Людей эвакуируют.
Агентство отмечает, что некоторые постояльцы просят помощи из окон. При тушении пожара обнаружены три тела погибших.
Ранее стало известно, что в результате пожара под Пермью погибли восемь человек. Инцидент произошёл ранним утром 1 мая в городе Кудымкар. Огонь возник в частном доме. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.