Гостиница загорелась в Москве, есть жертвы

Агентство отмечает, что некоторые постояльцы просят помощи из окон. При тушении пожара обнаружены три тела погибших.

Ранее стало известно, что в результате пожара под Пермью погибли восемь человек. Инцидент произошёл ранним утром 1 мая в городе Кудымкар. Огонь возник в частном доме. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.