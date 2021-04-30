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Число погибших на празднике в Израиле увеличилось до 44

RT на русском
11 минут назад
По меньшей мере 44 человека погибли из-за обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле.
Число погибших на празднике в Израиле выросло
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает газета «The Jerusalem Post».
Отмечается, что около 103 человек получили ранения.
В помощи пострадавшим принимают участие вооружённые силы Израиля.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «ужасной трагедией».
Ранее сообщалось о 38 погибших и более 50 пострадавших.
Катастрофы,В мире,Происшествия,Биньямин Нетаньяху,Израиль,
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