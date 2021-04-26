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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Перу

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Перу в воскресенье, 25 апреля, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Перу
Фото: EPAEPA
Отмечается, что эпицентр находился на расстоянии 217 км к юго-востоку от города Ика.
Очаг стихии залегал на глубине 33 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Индонезии.
Катастрофы,Происшествия,Землетрясение,Перу,
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