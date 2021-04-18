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Человек пропал в Якутии после схода снежной лавины

News.ruиещё 1
33 минуты назад
Один человек пропал без вести в результате схода лавины на дороге "Яна в Томпонском районе Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные службы спасения.
Человек пропал в Якутии после схода снежной лавины
Фото: pulse.mail.rupulse.mail.ru
Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 18 апреля в 156 километрах от села Тополиное. В результате пропал без вести один человек.
В настоящее время в аэропорту Маган находится оперативная группа спасателей Якутии. Из села Тополиное выехали для оказания помощи представители администрации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пропавший в Хибинах лыжник найден мёртвым.
Катастрофы,Происшествия,Республика Саха (Якутия),
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