Человек пропал в Якутии после схода снежной лавины

Один человек пропал без вести в результате схода лавины на дороге "Яна в Томпонском районе Якутии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные службы спасения.

Фото: pulse.mail.ru pulse.mail.ru

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 18 апреля в 156 километрах от села Тополиное. В результате пропал без вести один человек.

В настоящее время в аэропорту Маган находится оперативная группа спасателей Якутии. Из села Тополиное выехали для оказания помощи представители администрации.