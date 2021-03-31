В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Хас-Магомед Кадыров утвержден в должности мэра Грозного

«Это Кавказ»
7 часов назад
Нового мэра Грозного утвердили в должности
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»
Грозненская городская дума утвердила временно исполняющего обязанности мэра чеченской столицы Хас-Магомеда Кадырова в этой должности.
«По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила назначить на должность мэра Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича», — сообщается в решении думы, передает ТАСС.
1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на пост мэра Грозного 30-летнего Хас-Магомеда Кадырова, который до этого был руководителем администрации главы и правительства региона. Вместо него на пост руководителя администрации назначен экс-министр экономического, территориального развития и торговли региона Галас Таймасханов.
Хас-Магомед Кадыров работал помощником главы республики, возглавлял управление МВД по Грозному, был мэром Аргуна. Осенью 2020 года был назначен руководителем администрации главы и правительства Чечни.
Ранее должность мэра Грозного занимал Иса Хаджимурадов, который стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни.
Катастрофы,Галас Таймасханов,Иса Хаджимурадов,Рамзан Кадыров,Госдума,МВД,ИТАР-ТАСС,Грозный,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители