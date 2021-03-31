Нового мэра Грозного утвердили в должности

Грозненская городская дума утвердила временно исполняющего обязанности мэра чеченской столицы Хас-Магомеда Кадырова в этой должности.
«По результатам тайного голосования Грозненская городская дума решила назначить на должность мэра Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича», — сообщается в решении думы, передает ТАСС.
1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров предложил на пост мэра Грозного 30-летнего Хас-Магомеда Кадырова, который до этого был руководителем администрации главы и правительства региона. Вместо него на пост руководителя администрации назначен экс-министр экономического, территориального развития и торговли региона Галас Таймасханов.
Хас-Магомед Кадыров работал помощником главы республики, возглавлял управление МВД по Грозному, был мэром Аргуна. Осенью 2020 года был назначен руководителем администрации главы и правительства Чечни.
Ранее должность мэра Грозного занимал Иса Хаджимурадов, который стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни.