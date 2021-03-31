В Индонезии обнаружен речевой самописец разбившегося Boeing

Boeing
737-524 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на борту лайнера находились 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в море в районе архипелага Серибу. Представители национального поисково-спасательного агентства сообщили, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, в течение минуты снизился на 3 тыс. м.