«Данные о радиации скрывали»

Ровно 10 лет назад Японию одно за другим потрясли сразу три мощных катаклизма: сильнейшее землетрясение и спровоцированное им цунами привели к аварии на АЭС «Фукусима-1». Радиация навсегда отравила почву и воду в близлежащих городах, а 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Совсем недавно, за месяц до трагической годовщины, в Фукусиме вновь зафиксировали сильные подземные толчки. В результате землетрясения произошла утечка радиоактивной воды из бассейнов для хранения отработавшего ядерного топлива, а вскоре после этого у берегов префектуры впервые за несколько лет выловили зараженную радиацией рыбу. Как получилось, что станция была построена в столь неудачном месте, почему власти оказались совершенно неподготовленными к аварии, а миллион тонн радиоактивной воды в любой момент может попасть в море, — разбиралась «Лента.ру»

3/11

Днем 11 марта 2011 года в водах Тихого океана к северо-востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 9. Подземные толчки, позже признанные самыми мощными в Японии за всю историю современных наблюдений, спровоцировали цунами. Волны высотой 30-40 метров снесли дома, автомобили и даже самолеты в местных аэропортах.

Землетрясение обесточило атомную электростанцию «Фукусима-1», а цунами затопило подвальные помещения, где находились дизельные генераторы. На АЭС отказали системы аварийного охлаждения, и в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо. При этом в первом, третьем и четвертом накопился водород, что привело к серии взрывов и выбросов радиоактивных элементов в атмосферу.

Аварии присвоили максимальный, 7-й уровень. Катастрофа на «Фукусима-1» хоть и уступила Чернобылю по масштабам последствий, но стала самой страшной аварией на АЭС в XXI веке. Эту цепочку трагических событий по аналогии с терактами 11 сентября в США принято называть «3/11».

Горечь утраты и воспоминания о пережитом не отпускают выживших даже спустя 10 лет.

«Я думал, что время лечит, но теперь я знаю, что это не так. Есть вещи, которые ты хочешь забыть, но не можешь. Некоторые воспоминания со временем становятся лишь более отчетливыми», — говорит 70-летний Ёсихито Сасаки, потерявший в катастрофе жену и младшего сына.

Цена ошибки

Землетрясения и цунами далеко не редкость в Японии. Более того, стихийные бедствия, сопоставимые по масштабам с событиями 2011 года, происходили на архипелаге неоднократно за последние тысячелетия. И сейчас ученые сходятся во мнении , что катастрофу на АЭС вполне можно было предотвратить.

«Фукусиму-1» строила Токийская энергетическая компания (TEPCO), это была для нее первая атомная электростанция. И еще на самом начальном этапе была совершена роковая ошибка: объект попросту нельзя было строить так близко к океану. Более того, при проектировании в качестве максимальной нагрузки, которую должна была выдержать станция, было заложено землетрясение магнитудой около 7 и цунами высотой в 3,1 метра над уровнем моря.

О риске возникновения мощного цунами в районе АЭС сейсмологи предупреждали еще в 2002 году. В 2008-м TEPCO подготовила и собственную компьютерную симуляцию, которая показала: риск цунами при проектировании станции был существенно недооценен. Новые расчеты исключали возможность землетрясения магнитудой более 8, но даже они указывали на необходимость принятия мер по укреплению станции.

Однако компания никаких действий не предприняла и сообщила надзорному органу о своих изысканиях лишь 7 марта 2011 года — по стечению обстоятельств всего лишь за четыре дня до катастрофы. Владельцы АЭС медлили, поскольку считали, что меры по подготовке к серьезной аварии могут спровоцировать «ненужную обеспокоенность и недопонимание» со стороны местных жителей. При этом риск полного обесточивания станции в TEPCO даже не рассматривали, а регуляторы не включали такой сценарий развития событий в свои планы действий в случае возникновения ЧП.

Японское правительство тоже не приняло предупреждение сейсмологов к сведению. Власти даже надавили на экспертов, потребовав признать свои прогнозы не до конца точными и надежными.

«Если бы на основе нашего долгосрочного прогноза были приняты все необходимые контрмеры, многие жизни были бы спасены», — сетовал спустя семь лет после аварии на АЭС один из них, сейсмолог Кунихико Симадзаки.

Наото Кан, занимавший в 2011 году пост премьер-министра страны, спустя год после аварии признал, что катастрофа обнажила целый ворох недостатков и проблем в ядерной энергетике страны.

Примерно тогда же группа независимых ученых выпустила доклад, в котором констатировалось : реагирование властей и TEPCO на аварию на АЭС было катастрофически провальным. Обсуждения даже критически важных мер вроде подачи морской воды для охлаждения реакторов могли растягиваться на часы. Кроме того, между правительством, топ-менеджерами TEPCO и руководством АЭС не была налажена нормальная коммуникация, а бюрократические препоны лишь создавали ненужную напряженность.

Миф об «абсолютной безопасности»

Неподготовленность японцев к аварии на АЭС объясняют мифом об абсолютной безопасности ядерной энергетики. В 1950-х годах, когда власти страны впервые задумались о строительстве ядерных электростанций, в памяти граждан страны еще были свежи воспоминания об ужасах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — а потому использование ядерных технологий, пусть и в мирных целях, неизбежно столкнулось бы с шквалом критики и вызвало панику среди населения. Тогда сторонники ядерной энергетики из политической и бизнес-элиты принялись убеждать общественность в том, что АЭС полностью безопасны.

В погоне за новым источником энергии японские власти «импортировали» американские проекты АЭС. Однако сделали они это совершенно не принимая в расчет собственные природные и сейсмические условия. Авария на АЭС «Фукусима» стала прямым следствием такого безответственного подхода.

Дело в том, что изначальный проект электростанции от американской компании General Electric учитывал торнадо, нередко случающиеся в США. Из-за этого аварийные генераторы располагались в подвальных помещениях. В Японии же значительно чаще можно встретить цунами — в итоге они и затопили подвалы. А генераторы, которые могли бы предотвратить катастрофу, вышли из строя.

В некотором смысле человечеству «повезло» во время аварии на АЭС «Фукусима». По счастливому стечению обстоятельств удалось избежать худшего сценария , при котором катастрофа достигла бы масштабов Чернобыля, а радиоактивные выбросы продолжались бы целый год. В противном случае фукусимская зона отчуждения растянулась бы не на 20-30 километров, а на все 170. Эвакуировать пришлось бы и все многомиллионное население Токио, расположенного всего в 220 километрах от АЭС.

Долгий путь к восстановлению

Спустя 10 лет после катастрофы Фукусима постепенно восстанавливается. Власти разрешают жителям покинутых городов вернуться домой, а в местную зону отчуждения, подобно чернобыльской, уже организуют туристические поездки. 25 марта 2021 года с футбольного стадиона в Фукусиме, где до недавнего времени базировались ликвидаторы аварии, стартует эстафета олимпийского огня. Всего в 70 километрах от аварийной станции пройдут олимпийские состязания по бейсболу и софтболу. На японских прилавках можно все чаще встретить продукцию из Фукусимы, например пиво на основе премиального сорта помидоров, которыми до катастрофы славилась префектура, — от былой стигмы почти не осталось и следа.

Тем не менее в Фукусиме по-прежнему остаются города, в которых можно находиться лишь в дневное время и в защитных костюмах, а природа взяла свое: сквозь асфальт и бетон проросли трава и деревья, а по улицам буквально ходят медведи. «Я все еще надеюсь вернуться на родину, хотя знаю, что шансы невелики, — вздыхает пожилой Соичи Сайто, покинувший родной город после катастрофы. — Правительство заверяло нас, что АЭС пойдет нам на пользу. А когда случилась авария, они не знали как быть. Мне грустно. Я опустошен».

Но возвращение домой далеко не всегда приносит лишь радость. Десятилетие, проведенное жителями в эвакуации, совершенно изменило уклад жизни и атмосферу в прибрежном городке Намиэ, который недавно полностью восстановили после цунами. Масару Кумакава рассказывает , что до катастрофы все буквально знали друг друга, могли пригласить прохожего на обед и не боялись оставлять двери в свои дома открытыми. Сейчас же люди даже не знают своих соседей по именам.

Эмико Фудзиока, работающая с жертвами катастрофы, рассказывает , что многие из них до сих пор остро нуждаются в финансовой и психологической помощи, но с каждым годом о них все реже и реже вспоминают.

«Фукусима никогда не будет прежней. Как и сами люди», — признает женщина.

Сложности ликвидации

На полную ликвидацию последствий аварии, по самым скромным оценкам, уйдут десятилетия. Сложнее всего будет убрать 800 тонн ядерного топлива из расплавленных реакторов. Изначально власти ставили очень амбициозную задачу: они хотели извлечь все топливо и вывести станцию из эксплуатации всего через 10 лет после аварии — то есть как раз в 2021-м. Однако высокие уровни радиации в поврежденных энергоблоках вынудили их пересмотреть свои планы.

Новая схема подразумевала, что работы по извлечению топлива начнутся к концу 2021 года, а завершатся в 2041-м или 2051-м. Но из-за пандемии коронавируса произошла накладка с разработкой необходимого оборудования в Великобритании, и начало операции пришлось отложить еще на год, до конца 2022 года.

Тем не менее эксперты подчеркивают: даже выделенных сроков может оказаться недостаточно. Дело в том, что из-за высоких уровней радиации роботы не могут подобраться к топливу в двух из трех поврежденных энергоблоков, а технологий, которые позволили бы вести работы в условиях столь сильного радиоактивного заражения, пока попросту не существует.

Также специалистам нужно будет извлечь свыше 1500 топливных стержней, которые сейчас хранятся в специальных охлаждающих бассейнах. Они представляют наибольшую опасность: если при очередном землетрясении конструкция повредится или вода из нее выплеснется, то стержни могут обнажиться и начать плавиться, выделяя в атмосферу радиоактивные вещества.

Однако есть и более насущная проблема: летом 2022 года на АЭС «Фукусима» закончатся резервуары для хранения радиоактивной воды. В японском правительстве предложили достаточно неоднозначное решение проблемы — вылить ее в океан.

Власти заверяют: вода не будет представлять никакого риска для жизни и здоровья людей. После очистки на специальных установках ALPS в ней не остается радиоактивных элементов, кроме «относительно неопасного» изотопа трития, который не поддается фильтрации.

С этим не согласны в экологической организации «Гринпис». В своем последнем докладе экоактивисты предупреждают: после очистки радиоактивной воды помимо трития в ней остается еще один радиоактивный изотоп, углерод-14. Он может привести к повреждению ДНК, а оно в свою очередь — к возникновению наследственных заболеваний. Период полураспада углерода-14 составляет 5370 лет.

Шон Берни, автор доклада и старший специалист по ядерной энергетике «Гринпис Германия», обвинил японские власти в намеренном сокрытии подлинных масштабов катастрофы 2011 года.

«Они сознательно в течение многих лет держали в секрете подробные данные о радиоактивных материалах в загрязненной воде и не объясняли жителям Фукусимы, Японии и соседних стран, таких как Южная Корея и Китай, что загрязненная вода, сбрасываемая в Тихий океан, содержит опасные уровни углерода-14», — заявил активист.

Местные фермеры и рыбаки тоже не в восторге от планов государства. Спустя 10 лет они только начали отходить от последствий катастрофы, а сброс радиоактивной воды в океан — даже если она действительно окажется безопасной для человека — нанесет такой репутационный урон их продукции, после которого многие из них не оправятся.

В апреле 2020-го эксперты правительства Японии предупредили о «неизбежности» подземных толчков магнитудой 9 на севере страны. По оценкам специалистов, они спровоцируют цунами, высота которого вблизи АЭС может превысить 20 метров. При таком сценарии будет недостаточно 11-метровых стен, которые TEPCO возвела вокруг аварийной станции, и стихийное бедствие обернется катастрофическими последствиями.

В TEPCO доклад правительства приняли к сведению и пообещали построить стены высотой в 16 метров, но лишь к 2023 году. Но даже года не прошло, как в районе префектуры Фукусима произошло новое мощное землетрясение — магнитудой 7,1, пострадали более сотни людей. К счастью, толчки оказались недостаточно сильными, чтобы спровоцировать мощное цунами.

Уроки Фукусимы

После аварии все атомные реакторы в Японии были отключены — страна впервые за 40 лет оказалась без ядерной энергии. Со временем большую часть из них вернули в строй, хотя решения и сопровождались протестами населения.

Сразу после аварии был учрежден новый надзорный орган, который ввел «самые строгие в мире правила безопасности» на всех АЭС страны. Однако дискуссии вокруг отказа от ядерной энергии до сих пор не утихают. Бывший премьер-министр Наото Кан, некогда сторонник ядерной энергетики, после аварии оказался по другую сторону баррикад. Он призывает нынешнего главу государства отказаться от новой энергетической политики, которая предполагает лишь дальнейшее увеличение числа АЭС. В правительстве возражают: бедная на природные ресурсы Япония попросту не может себе этого позволить. А значит, единственный путь — это учиться на ошибках.

Кеннетт Бенедикт, преподаватель Чикагского университета и старший научный сотрудник Института энергетической политики, считает, что главным уроком катастрофы на АЭС «Фукусима-1» стало осознание всей пагубности мифа об абсолютной безопасности ядерной энергетики.

«Будь то самолеты или стоматологические рентгеновские снимки — когда мы говорим о технологиях, которые формируют нашу жизнь, такого понятия, как абсолютная безопасность, не существует», — отмечает ученая.

В атомной энергетике никто не застрахован от человеческой ошибки, как это произошло в Чернобыле. А когда к ней прибавляется стихийное бедствие — последствия непредсказуемы.