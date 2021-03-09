СМИ: Олимпиада в Японии пройдет без иностранных зрителей 

Японские власти не будут приглашать иностранных зрителей на летнюю Олимпиаду из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

Официально такое решение утвердят на следующей неделе в ходе консультаций с участием представителей оргкомитета «Токио-2020», правительства Японии , администрации Токио, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

Японское население с опаской относится к перспективам организации турнира на японской территории из-за распространения COVID-19 и в подавляющем большинстве выступает за отмену или новый перенос соревнований. Между тем премьер-министр Ёсихидэ Суга и его команда полны решимости провести ОИ при любых условиях.

Напомним, что 25 марта в префектуре Фукусима стартует эстафета олимпийского огня. Бегуны пронесут факел по территории всех 47 регионов островного государства и 23 июля прибудут в Токио. Игры должны состояться в период с 23 июля по 8 августа.