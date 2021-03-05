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Первое цунами зафиксировали у берегов Новой Зеландии 

News.ru 9 минут назад
Первое цунами зафиксировали у берегов Новой Зеландии
Фото: PulartPresei / twitter
Эвакуацию объявили в Новой Зеландии после третьего землетрясения. Первая волна цунами уже подобралась к берегам островов. Американские сейсмологи зафиксировали поднятие уровня воды в районе королевства Тонга.
Пока высота волны составляет всего 0,03 метра, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами. В Сети тем временем появились первые видео волны в океане.
Перед этим угрозу цунами объявили для Вануату и Новой Каледонии. Угроза сохраняется и в других тихоокеанских государствах. Жителей призвали уйти на возвышенность подальше от берега.
За прошедшие 24 часа острова Новой Зеландии пережили три землетрясения, писал NEWS.ru. Их магнитуда составляла: 6,9; 7,4; и самый мощный толчок — 8,1.
Предупреждение о цунами после землетрясения около архипелага Кермадек. Живущие рядом с побережьем в заливах Бей-оф-Айлендс и Толага, городах Фангарея, Матата и на острове Грейт-Барриер срочно эвакуируйтесь, — призвало Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии.
Пользователи публикуют видео, на которых слышен звук сирен, предупреждающих о надвигающихся волнах.
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Катастрофы , Происшествия , Землетрясение , Вануату , Новая Зеландия , Новая Каледония , Тонга
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