Первое цунами зафиксировали у берегов Новой Зеландии 

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Эвакуацию объявили в Новой Зеландии после третьего землетрясения. Первая волна цунами уже подобралась к берегам островов. Американские сейсмологи зафиксировали поднятие уровня воды в районе королевства Тонга

Пока высота волны составляет всего 0,03 метра, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами. В Сети тем временем появились первые видео волны в океане.

Перед этим угрозу цунами объявили для Вануату и Новой Каледонии. Угроза сохраняется и в других тихоокеанских государствах. Жителей призвали уйти на возвышенность подальше от берега.

За прошедшие 24 часа острова Новой Зеландии пережили три землетрясения, писал NEWS.ru. Их магнитуда составляла: 6,9; 7,4; и самый мощный толчок — 8,1.

Предупреждение о цунами после землетрясения около архипелага Кермадек. Живущие рядом с побережьем в заливах Бей-оф-Айлендс и Толага, городах Фангарея, Матата и на острове Грейт-Барриер срочно эвакуируйтесь, — призвало Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии.

Пользователи публикуют видео, на которых слышен звук сирен, предупреждающих о надвигающихся волнах.