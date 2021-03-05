Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

У побережья Камчатки произошло землетрясение 

Мир24 1 час назад
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Фото: Автор не известен
У северо-западного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС.
Стало известно, что очаг залегал на глубине 31 километр, а эпицентр находился в Охотском море в 82 километрах от поселка Палана.
В региональном управлении МЧС доложили, что жертв и разрушений нет. Местные жители не ощущали подземных толчков. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, в начале месяца в Камчатском крае были зарегистрированы два землетрясения с разницей в несколько часов. А вчера в Новой Зеландии произошли три землетрясения в один день.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Мир24: последние новости
Причиной ДТП в Приморье с участием 15 машин стали мокрый снег и заносы Причиной ДТП в Приморье с участием 15 машин стали мокрый снег и заносы Ключевской не спит: на Камчатке вулкан выбрасывает бомбы Ключевской не спит: на Камчатке вулкан выбрасывает бомбы Правительство России поможет достроить школу и два детсада в Кызыле Правительство России поможет достроить школу и два детсада в Кызыле
Катастрофы , Происшествия , Землетрясение , МЧС , Камчатский Край , Новая Зеландия , Палана
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение