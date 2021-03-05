У побережья Камчатки произошло землетрясение 

У северо-западного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС.
Стало известно, что очаг залегал на глубине 31 километр, а эпицентр находился в Охотском море в 82 километрах от поселка Палана.
В региональном управлении МЧС доложили, что жертв и разрушений нет. Местные жители не ощущали подземных толчков. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, в начале месяца в Камчатском крае были зарегистрированы два землетрясения с разницей в несколько часов. А вчера в Новой Зеландии произошли три землетрясения в один день.