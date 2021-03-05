У побережья Камчатки произошло землетрясение 

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У северо-западного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН, передает ТАСС

Стало известно, что очаг залегал на глубине 31 километр, а эпицентр находился в Охотском море в 82 километрах от поселка Палана.