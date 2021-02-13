Во Владикавказе спасатели разбирают подвал ТЦ после взрыва 

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Во Владикавказе спасатели, работающие на месте взрыва в торговом центре, приступили к разбору подвального помещения.

«Сейчас спасатели разбирают подвальное помещение с помощью тяжёлой техники. Там тяжёлые конструкции остались», — рассказали в МЧС.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете на улице Гагкаева. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа

На месте был найден один человек, он не пострадал.